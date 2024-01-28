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Синнер о победе на Australian Open-2024: Я чувствовал себя как дома
Комментарий чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР)
Комментарий Синнера после матча:
"Даниил, поздравляю твою команду с потрясающим турниром. Мы уже провели много финалов, но в каждой игре я нахожу то, в чем могу добавить, ты делаешь меня гораздо лучше. То, какие усилия ты прикладывал на турнире и как сегодня бегал за каждым мячом, – нечто удивительное. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей, и я желаю тебе всего лучшего в сезоне.
Моя команда – кто сидит в ложе или смотрит дома, мы стараемся добавлять каждый день, даже по ходу турнира мы пытались стать лучше, разбирали разные ситуации. Спасибо за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молод, но что поделаешь. Поддержка болельщиков весь турнир была невероятной – я чувствовал себя как дома.
Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я кому угодно пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу, даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой воли всем детям. Вот и все. Не знаю, что сказать. Увидимся в следующем году" – сказал итальянец.
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