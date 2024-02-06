Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей покидает турнир ATP-250 в Марселе, уступив Томашу Махачу
Британец уступил в двухсетовом матче
Фото: HBW News
Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, британец Энди Маррей не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
Марсель. 1-й круг
Энди Маррей — Томаш Махач 5:7, 4:6
В матче первого круга британский теннисист, занимающий 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира).
Во втором круге представитель Чехии сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (27-я ракетка мира).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Известен состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ-2024
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Дядя Надаля назвал двух будущих гегемонов мужского тенниса
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн