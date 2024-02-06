Энди Маррей покидает турнир ATP-250 в Марселе, уступив Томашу Махачу

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, британец Энди Маррей не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Марсель. 1-й круг

Энди Маррей — Томаш Махач 5:7, 4:6

В матче первого круга британский теннисист, занимающий 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира).

Во втором круге представитель Чехии сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (27-я ракетка мира).