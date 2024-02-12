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Четыре украинки остаются в топ-35 рейтинга WTA
Элина Свитолина – традиционно первая ракетка Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
WTA обновила рейтинг теннисисток-профессионалок. В топ-35, как и раньше, находятся четыре представительницы Украины – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В топ-40 также находится Леся Цуренко.
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По сравнению с последним обновлением, ни одна из топовых украинок не регрессировала. Немного сдали позиции некоторые из тех украинских теннисисток, которые идут во второй сотне рейтинга.
(в скобках – позиции во время предыдущего обновления)
- 20 (20) Элина Свитолина;
- 26 (29) Даяна Ястремская;
- 29 (30) Марта Костюк;
- 30 (32) Ангелина Калинина;
- 37 (37) Леся Цуренко;
- 136 (135) Дарья Снигур;
- 137 (136) Юлия Стародубцева;
- 171 (172) Катарина Завацкая;
- 180 (183) Екатерина Байндль.
Отметим, что ранее в топ-35 была и Цуренко. Пребывание сразу четырех украинок в топ-35 рейтинга WTA – это был национальный рекорд.
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