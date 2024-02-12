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Четыре украинки остаются в топ-35 рейтинга WTA

Теннис

Элина Свитолина – традиционно первая ракетка Украины

Четыре украинки остаются в топ-35 рейтинга WTA

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

WTA обновила рейтинг теннисисток-профессионалок. В топ-35, как и раньше, находятся четыре представительницы Украины – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В топ-40 также находится Леся Цуренко.

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По сравнению с последним обновлением, ни одна из топовых украинок не регрессировала. Немного сдали позиции некоторые из тех украинских теннисисток, которые идут во второй сотне рейтинга.

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(в скобках – позиции во время предыдущего обновления)

  • 20 (20) Элина Свитолина;
  • 26 (29) Даяна Ястремская;
  • 29 (30) Марта Костюк;
  • 30 (32) Ангелина Калинина;
  • 37 (37) Леся Цуренко;
  • 136 (135) Дарья Снигур;
  • 137 (136) Юлия Стародубцева;
  • 171 (172) Катарина Завацкая;
  • 180 (183) Екатерина Байндль.

Отметим, что ранее в топ-35 была и Цуренко. Пребывание сразу четырех украинок в топ-35 рейтинга WTA – это был национальный рекорд.

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Источник:
WTA
Опубликовал: Игорь Семйон
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