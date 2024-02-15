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Роттердам. Янник Синнер продолжил борьбу за титул, обыграв Гаэля Монфиса

Теннис

Итальянец выиграл второй матч после победы на AO-2024

Роттердам. Янник Синнер продолжил борьбу за титул, обыграв Гаэля Монфиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер верх над французом Гаэлем Монфисом, который занимает 70-ю строчку в рейтинге ATP. В матче второго круга турнира в Роттердаме Синнер одолел своего оппонента в трехсетовом матче.

Роттердам. Второй круг

Янник Синнер — Гаэль Монфис 6:3, 3:6, 6:3

Соперники провели на корте 1 час 54 минуты.﻿ Итальянец увеличил отрыв в личных встречах - 5:1.

Янник Cиннер, победивший на Australian Open, выиграл 12-й матч подряд. Далее он поборется с канадцем Милошем Раоничем.

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Янник Синнер
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