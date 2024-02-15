Роттердам. Янник Синнер продолжил борьбу за титул, обыграв Гаэля Монфиса

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер верх над французом Гаэлем Монфисом, который занимает 70-ю строчку в рейтинге ATP. В матче второго круга турнира в Роттердаме Синнер одолел своего оппонента в трехсетовом матче.

Роттердам. Второй круг

Янник Синнер — Гаэль Монфис 6:3, 3:6, 6:3

Соперники провели на корте 1 час 54 минуты.﻿ Итальянец увеличил отрыв в личных встречах - 5:1.

Янник Cиннер, победивший на Australian Open, выиграл 12-й матч подряд. Далее он поборется с канадцем Милошем Раоничем.