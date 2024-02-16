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Симона Халеп требует от канадского производителя пищевых добавок 10 миллионов долларов
Именно из-за добавки этой компании спортсменку дисквалифицировали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп, подала в суд штата Нью‑Йорк на канадскую компанию-производителя пищевых добавок, пишет агенство Reuters.
Отмечается, что Халеп требует от компании Quantum Nutrition более $ 10 млн в качестве компенсации ущерба. По мнению румынки, запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала во время турнира.
Напомним, в сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.
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