Симона Халеп требует от канадского производителя пищевых добавок 10 миллионов долларов

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп, подала в суд штата Нью‑Йорк на канадскую компанию-производителя пищевых добавок, пишет агенство Reuters.

Отмечается, что Халеп требует от компании Quantum Nutrition более $ 10 млн в качестве компенсации ущерба. По мнению румынки, запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала во время турнира.

Напомним, в сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.