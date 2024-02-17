  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас впервые за пять лет покинет ТОП-10 мирового рейтинга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас впервые за пять лет покинет ТОП-10 мирового рейтинга

Теннис

Плохие новости для греческого теннисиста

Циципас впервые за пять лет покинет ТОП-10 мирового рейтинга

Фото: ATP Tour

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №10) впервые с марта 2019 года покинет ТОП-10 мирового рейтинга.

25 января в матче 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии грек уступил представителю США Тейлору Фрицу (АТР №9). С тех пор на турнирах АТР Стефанос не играл.

Напомним, что Циципас провел среди десятки лучших теннисистов мира 237 недель. В августе 2021 года греческий спортсмен показал свой "персонал-бест", войдя в тройку лучших теннисистов планеты.

Стали известны гонорары украинок на турнире в Дохе

По теме
yellow-arrow
Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото
yellow-arrow
Украинки получили соперниц на турнире WTA1000 в Дубай
yellow-arrow
Стаховский обратился к россиянам: Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости