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Циципас впервые за пять лет покинет ТОП-10 мирового рейтинга
Плохие новости для греческого теннисиста
Фото: ATP Tour
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №10) впервые с марта 2019 года покинет ТОП-10 мирового рейтинга.
25 января в матче 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии грек уступил представителю США Тейлору Фрицу (АТР №9). С тех пор на турнирах АТР Стефанос не играл.
Напомним, что Циципас провел среди десятки лучших теннисистов мира 237 недель. В августе 2021 года греческий спортсмен показал свой "персонал-бест", войдя в тройку лучших теннисистов планеты.
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