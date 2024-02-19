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Четвертый в истории за последние 10 лет. Янник Синнер выиграл первые 12 матчей в сезоне

Теннис
Обновлено

Итальянский теннисист проводит невероятный старт сезона

Четвертый в истории за последние 10 лет. Янник Синнер выиграл первые 12 матчей в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Эта победа стала для итальянца 12-й в ATP в сезоне-2024.

Таким образом, Синнер стал четвёртым теннисистом за последние 10 лет, которому удавалось добиться такого показателя.

Ранее 12 первых матчей в сезоне выигрывали серб Новак Джокович (сезон-2016, 2018, 2023), швейцарский теннисист Роджер Федерер (сезон-2018) и испанец Рафаэль Надаль (сезон-2022).

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