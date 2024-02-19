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Янник Синнер: Я чувствую себя болидом Формулы-1

Теннис

Итальянский теннисист высказался о своем прогрессе

Янник Синнер: Я чувствую себя болидом Формулы-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подъёме на третью строчку в мировом рейтинге и о работе над собой.

"Когда возглавлю рейтинг? Пока я наслаждаюсь третьим местом. Этот результат означает, что я обретаю стабильность и уверенность в работе, которую мы выполняем, в моей команде, в пути, который прошли и по которому будем продолжать идти.

Победы не приходят сразу, они появляются от ежедневной работы, которую не все видят. Приложенные усилия, часы в тренажёрном зале, жертвы, на которые ты идёшь. Мой взгляд всегда обращён на совершенствование. К работе необходимо подходить профессионально.

Я чувствую себя болидом Формулы-1. Сейчас я научился лучше понимать своё тело. Даже минимальное изменение отражается на моей игре, на моей производительности, как это происходит с машинами. К счастью, у меня есть хороший физиотерапевт и остеопат, который занимается моей "тонкой настройкой", — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.

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