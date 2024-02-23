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Стефанос Циципас пробился в полуфинал турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
Теперь греку предстоит сыграть с Каспером Руудом
Фото: Tennishead
11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел полуфинал теннисного турнира категории ATP-250 в городе Лос-Кабосе (Мексика).
В четвертьфинальном матче грек обыграл 100-ю ракетку мира американца Александра Кавачевича.
ATP-250. Лос-Кабос. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Александр Кавачевич 7:6, 6:3
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут. Циципас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ковачевича четыре эйса и четыре двойных ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В 1/2 финала Циципас сыграет с 12-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.
Турнир WTA-250 в Лос-Кабосе проходит с 19 по 24 февраля
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