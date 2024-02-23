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Стефанос Циципас пробился в полуфинал турнира АТР-250 в Лос-Кабосе

Теннис

Теперь греку предстоит сыграть с Каспером Руудом

Стефанос Циципас пробился в полуфинал турнира АТР-250 в Лос-Кабосе

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел полуфинал теннисного турнира категории ATP-250 в городе Лос-Кабосе (Мексика).

В четвертьфинальном матче грек обыграл 100-ю ракетку мира американца Александра Кавачевича.

ATP-250. Лос-Кабос. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Александр Кавачевич 7:6, 6:3

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут. Циципас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ковачевича четыре эйса и четыре двойных ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 1/2 финала Циципас сыграет с 12-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Турнир WTA-250 в Лос-Кабосе проходит с 19 по 24 февраля

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