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Австралиец Томпсон – чемпион турнира АТР250 в Лос-Кабосе

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Австралиец Томпсон – чемпион турнира АТР250 в Лос-Кабосе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Джордан Томпсон (АТР №40) победил на турнире серии АТР250 в мексиканском Лос-Кабосе. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел норвежца Каспера Рууда (АТР №12).

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу триумфатора турнира, в активе которого 7 подач на вылет, 27 виннеров, 3 из 3 использованных брейков, 11 из 13 отыгранных брейков, 8 невынужденных и 1 двойная ошибка. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Для Томпсона этот финал стал третьим на уровне АТР, а титул – дебютным в карьере. В понедельник австралиец поднимется на 32-ю позицию в рейтинге лучших теннисистов мира.

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