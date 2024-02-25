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Калинина – лидер посева турнира WTA250 в американском Остине
Фаворит турнира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №32) стала лидером посева в основной сетке турнира серии WTA250 в американском Остине.
Наша спортсменка в стартовом поединке на соревнованиях сыграет против победительницы одного из матчей квалификации.
Для Ангелины это первый турнир в профессиональной карьере, где она является главной фавориткой соревнований.
Призовой фонд турнира составляет 267 тысяч долларов, а соревнования пройдут с 26 февраля по 3 марта.
Напомним, что ранее Томпсон
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