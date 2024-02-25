Калинина – лидер посева турнира WTA250 в американском Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №32) стала лидером посева в основной сетке турнира серии WTA250 в американском Остине.

Наша спортсменка в стартовом поединке на соревнованиях сыграет против победительницы одного из матчей квалификации.

Для Ангелины это первый турнир в профессиональной карьере, где она является главной фавориткой соревнований.

Призовой фонд турнира составляет 267 тысяч долларов, а соревнования пройдут с 26 февраля по 3 марта.