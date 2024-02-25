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Калинина – лидер посева турнира WTA250 в американском Остине

Теннис
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Фаворит турнира

Калинина – лидер посева турнира WTA250 в американском Остине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №32) стала лидером посева в основной сетке турнира серии WTA250 в американском Остине.

Наша спортсменка в стартовом поединке на соревнованиях сыграет против победительницы одного из матчей квалификации.

Для Ангелины это первый турнир в профессиональной карьере, где она является главной фавориткой соревнований.

Призовой фонд турнира составляет 267 тысяч долларов, а соревнования пройдут с 26 февраля по 3 марта.

Напомним, что ранее Томпсон стал чемпионом турнира в Лос-Кабосе.

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Ангелина Калинина
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