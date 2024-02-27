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Костюк: Моя соперница очень хорошо играла

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Украинка одержала победу на старте соревнований

Костюк: Моя соперница очень хорошо играла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу в первом круге турнира WTA 500 в Сан-Диего, где она в трех сетах победила американку Энн Ли.

- Спасибо зрителям, что остались, потому что это уже поздний час, очень холодно, поэтому я очень благодарна за поддержку. Знаете, я несколько недель не играла, поэтому не знала точно, чего ожидать от этого корта, от матча, от моей соперницы. Из-за всего этого я начала поединок немного напряженно, пока не вошла в ритм. У меня было что-то вроде спазмов желудка, думаю, что это из-за нервов, перед матчем я немного чувствовала волнение. Думаю, что это была нормальная реакция.

Мне кажется, что у нас получился хороший матч, моя соперница очень хорошо играла. Я знала, что для победы мне надо сильно поработать. В середине третьей партии у нас были отличные розыгрыши. Я думаю, что это и был ключевой момент матча, когда: либо она меня одолеет, либо я её. Я очень счастлива, что я выиграла.

Как я чувствую себя на старте этой американской серии сезона? С каждым днём чувствую себя всё лучше. Как я сказала, я немного выпала из соревнований из-за простуды на несколько недель. Мой старт сезона дает мне чувство уверенности, чтобы продолжать работать и двигаться вперед. Сезон длится долго, поэтому, надеюсь, впереди много волнующих моментов.

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