Стефанос Циципас проведет благотворительную акцию на турнире в Мексике

12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о проведении благотворительной акции на турнире в Мексике. Деньги пойдут на восстановление разрушенных районов страны.

Каждый эйс, исполненный греком, будет приравнен к $ 1000. Все заработанные деньги теннисист пожертвует в благотворительные фонды Мексики. Таким образом, он поможет с восстановлением мексиканскому городу Акапулько после урагана Отис.

Напомним, в 2023 года Циципас провёл 77 матчей. Лучшими результатами греческого теннисиста в прошлом сезоне стали выход в финал Открытого чемпионата Австралии и титул ATP-250 в Лос-Кабосе.