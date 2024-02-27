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Стефанос Циципас проведет благотворительную акцию на турнире в Мексике
Первый матч грек проведет 28 февраля
Фото: Roland-Garros
12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о проведении благотворительной акции на турнире в Мексике. Деньги пойдут на восстановление разрушенных районов страны.
Каждый эйс, исполненный греком, будет приравнен к $ 1000. Все заработанные деньги теннисист пожертвует в благотворительные фонды Мексики. Таким образом, он поможет с восстановлением мексиканскому городу Акапулько после урагана Отис.
Напомним, в 2023 года Циципас провёл 77 матчей. Лучшими результатами греческого теннисиста в прошлом сезоне стали выход в финал Открытого чемпионата Австралии и титул ATP-250 в Лос-Кабосе.
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