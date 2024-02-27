  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас проведет благотворительную акцию на турнире в Мексике
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас проведет благотворительную акцию на турнире в Мексике

Теннис

Первый матч грек проведет 28 февраля

Стефанос Циципас проведет благотворительную акцию на турнире в Мексике

Фото: Roland-Garros

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о проведении благотворительной акции на турнире в Мексике. Деньги пойдут на восстановление разрушенных районов страны.

Каждый эйс, исполненный греком, будет приравнен к $ 1000. Все заработанные деньги теннисист пожертвует в благотворительные фонды Мексики. Таким образом, он поможет с восстановлением мексиканскому городу Акапулько после урагана Отис.

Напомним, в 2023 года Циципас провёл 77 матчей. Лучшими результатами греческого теннисиста в прошлом сезоне стали выход в финал Открытого чемпионата Австралии и титул ATP-250 в Лос-Кабосе.

По теме
yellow-arrow
Американского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление каннабиса
yellow-arrow
Костюк: Моя соперница очень хорошо играла
yellow-arrow
Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости