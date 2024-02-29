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Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Мексике
Грек одержал уверенную победу
Фото: eKathimerini
12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором раунде соревнований он обыграл 69-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли.
Акапулько. Второй круг
Стефанос Циципас — Флавио Коболли 6:3, 7:6
Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа. На счету Циципаса пять эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Коболли отметился пятью эйсами и одной двойной ошибкой, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Циципас сыграет с девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который во втором круге обыграл австрийца Себастьяна Офнера.
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