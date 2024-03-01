Победитель трёх турниров серии Большого шлема Стэн Вавринка пропустит Мастерс в Майами

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не выступит на "Мастерсе" в Майами (США). 1 марта 38-летний спортсмен снялся с соревнований.

Место Вавринки в основной сетке займёт Даниэль-Элаи Галан, 84-я ракетка мира из Колумбии. В случае снятия ещё одного спортсмена в основе "Мастерса" в Майами выступит австралиец Ринки Хидзиката, 79-я ракетка мира.

Отметим, что Стэн Вавринка пока не сообщал об отказе от выступления на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта.