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Победитель трёх турниров серии Большого шлема Стэн Вавринка пропустит Мастерс в Майами
Его место займет Даниэль-Элаи Галан
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не выступит на "Мастерсе" в Майами (США). 1 марта 38-летний спортсмен снялся с соревнований.
Место Вавринки в основной сетке займёт Даниэль-Элаи Галан, 84-я ракетка мира из Колумбии. В случае снятия ещё одного спортсмена в основе "Мастерса" в Майами выступит австралиец Ринки Хидзиката, 79-я ракетка мира.
Отметим, что Стэн Вавринка пока не сообщал об отказе от выступления на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта.
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