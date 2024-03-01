Остин. Ангелина Калинина одержала волевую победу на пути к полуфиналу

В пятницу, 1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в США. В 1/4 финала она добыла волевую победу над представительницей Франции Диан Парри.

Напомним, что в последнем их матче украинка потерпела поражение.

Остин, США. Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) - Диан Парри (Франция) 1:6, 6:4, 6:2

Матч продлился 2 часа и 18 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейкпоинтов.

Следующей соперницей украинки станет Ван Сиюй из Китая.