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Остин. Ангелина Калинина одержала волевую победу на пути к полуфиналу
Невероятный матч в исполнении украинки
фото - flashscore.com.ua
В пятницу, 1 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в США. В 1/4 финала она добыла волевую победу над представительницей Франции Диан Парри.
Напомним, что в последнем их матче украинка потерпела поражение.
Остин, США. Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) - Диан Парри (Франция) 1:6, 6:4, 6:2
Матч продлился 2 часа и 18 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейкпоинтов.
Следующей соперницей украинки станет Ван Сиюй из Китая.
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