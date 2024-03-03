Костюк победила Пегулу и вышла в финал Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №34) вышла в финал турнира серии WTA500 в американском Сан-Диего. В поединке 1/2 финала соревнований наша спортсменка одолела первую сеяную, местную Джессику Пегулу (WTA №5).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков и 9 двойных ошибок.

Костюк впервые в карьере победила соперницу из ТОП-5 мирового рейтинга и впервые сыграет в финале турнира серии WTA500. В активе Марты победа в прошлом году на турнире серии WTA250 в Остине.

В битве за главный титул соревнований украинка сыграет против британки Кэти Бултер (WTA №49).