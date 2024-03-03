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Украинки получили чеки за выступление на турнире в Остине

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Украинки получили чеки за выступление на турнире в Остине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре украинских теннисистки сыграли на турнире серии WTA250 в американском Остине. Ни одной из представительниц нашего государства не удалось дойти до финала соревнований, поэтому можно подвести финансовые итоги.

Больше всего среди наших заработала Ангелина Калинина, которая в полуфинальном матче соревнований проиграла китаянке Сию Ван. За выход в четвертый круг соревнований украинка получила 11,6 тысяч долларов.

Юлия Стародубцева, которая не смогла выйти в основную сетку соревнований, проиграв в финале квалификации, заработала всего 2,1 тысячи долларов.

Надежда Киченок сыграла в парном разряде и получила 2,07 тысячи долларов за выход в полуфинал. Еще одна парница Сабина Зейналова за выход во второй круг заработала 1,2 тысячи долларов.

Напомним, что ранее Костюк вышла в финал турнира в Сан-Диего.

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