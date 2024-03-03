Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинки получили чеки за выступление на турнире в Остине
Скромно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинских теннисистки сыграли на турнире серии WTA250 в американском Остине. Ни одной из представительниц нашего государства не удалось дойти до финала соревнований, поэтому можно подвести финансовые итоги.
Больше всего среди наших заработала Ангелина Калинина, которая в полуфинальном матче соревнований проиграла китаянке Сию Ван. За выход в четвертый круг соревнований украинка получила 11,6 тысяч долларов.
Юлия Стародубцева, которая не смогла выйти в основную сетку соревнований, проиграв в финале квалификации, заработала всего 2,1 тысячи долларов.
Надежда Киченок сыграла в парном разряде и получила 2,07 тысячи долларов за выход в полуфинал. Еще одна парница Сабина Зейналова за выход во второй круг заработала 1,2 тысячи долларов.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- Арбитр матча Валенсия – Реал дал финальный свисток за секунду до третьего гола Мадрида. Беллингем удален за протесты
- Примера. Валенсия - Реал Мадрид 2:2. Судья украл у Сливочных победу?
- Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО
- Даяна Ястремская: Тяжело играть против соперниц из стран-агрессоров
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО