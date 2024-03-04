Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе
Основной раунд соревнований стартует 6 марта
Фото: sport.ru
Стали известны призовые турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд составит $ 17,9 млн. Это на 2.2% больше относительно прошлого года.
Индиан-Уэллс, США. Призовые:
1-й круг квалификации: $ 7800;
2-й круг квалификации: $ 14 400.
Основная сетка:
1-й круг: $ 30 050;
2-й круг: $ 42 000;
3-й круг: $ 59 100;
4-й круг: $ 101 000;
1/4: $ 185 000;
1/2: $ 325 000;
финалист: $ 585 000;
победитель: $ 1 100 000.
Напомним, сегодня, 3 марта, стартует квалификационный раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.
Популярное сейчас
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Костюк победила россиянку Павлюченкову и вышла в полуфинал Сан-Диего
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО