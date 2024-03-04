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Назван призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис

Основной раунд соревнований стартует 6 марта

Назван призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны призовые турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд составит $ 17,9 млн. Это на 2.2% больше относительно прошлого года.

Индиан-Уэллс, США. Призовые:

1-й круг квалификации: $ 7800;

2-й круг квалификации: $ 14 400.

Основная сетка:

1-й круг: $ 30 050;

2-й круг: $ 42 000;

3-й круг: $ 59 100;

4-й круг: $ 101 000;

1/4: $ 185 000;

1/2: $ 325 000;

финалист: $ 585 000;

победитель: $ 1 100 000.

Напомним, сегодня, 3 марта, стартует квалификационный раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

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