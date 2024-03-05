Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симона Халеп: Я не могу дождаться возвращения в тур
Теннисистка отреагировала на сокращение дисквалификации
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию до девяти месяцев.
"Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур", — приводит слова Халеп корреспондент BBC Расселл Фюллер.
Напомним, что 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.
Популярное сейчас
- Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
- Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
- Байер назвал сумму компенсации за уход Хаби Алонсо
- Костюк победила россиянку Павлюченкову и вышла в полуфинал Сан-Диего
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО