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Симона Халеп: Я не могу дождаться возвращения в тур

Теннис

Теннисистка отреагировала на сокращение дисквалификации

Симона Халеп: Я не могу дождаться возвращения в тур

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию до девяти месяцев.

"Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур", — приводит слова Халеп корреспондент BBC Расселл Фюллер.

Напомним, что 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.

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