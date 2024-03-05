Симона Халеп: Я не могу дождаться возвращения в тур

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию до девяти месяцев.

"Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур", — приводит слова Халеп корреспондент BBC Расселл Фюллер.

Напомним, что 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.