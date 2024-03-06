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Халеп: Инцидент с положительным результатом теста произошёл из-за непреднамеренного загрязнения добавки

Теннис

Теннисистке выплатят компенсацию

Халеп: Инцидент с положительным результатом теста произошёл из-за непреднамеренного загрязнения добавки

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала сообщение, в котором высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию спортсменки с четырёх лет до девяти месяцев.

"Сегодняшний день знаменует собой поворотный момент, поскольку суд вынес свой вердикт, подтвердив мою позицию и внеся ясность в эту историю. Во-первых, единогласным решением суд снял с меня все обвинения о допинге. Во-вторых, было также единогласно установлено, что инцидент с положительным результатом теста произошёл из-за непреднамеренного загрязнения добавки, что привело к смягчению санкции до девяти месяцев. В-третьих, CAS обязал ITIA выплатить мне компенсацию в размере 20 тыс. швейцарских франков.

В разгар этого непростого пути моим маяком была моя непоколебимая вера в честность и в принципы справедливости. Несмотря на устрашающие обвинения и грозное сопротивление, мой дух оставался жизнерадостным, опираясь на непоколебимую убеждённость в том, что я чистый спортсмен. Это испытание стало свидетельством стойкости, а триумф истины — горько-сладкое оправдание, которое, хотя и с опозданием, приносит огромное удовлетворение", — написала Халеп в своей социальной сети.

Напомним, что румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных на неё санкций.

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