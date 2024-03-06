Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами

Румынской теннисистке Симоне Халеп предоставили уайлд-кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, что Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

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Напомним, турнир пройдёт с 19 по 30 марта.