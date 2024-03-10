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Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells
На морально-волевых
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.
В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Чехии Катерину Синякову (WTA №41).
Счет матча 2-1 (6-3; 2-6; 6-1) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок .
Это четвертая победа подряд для Свитолиной над Катериной. В следующем раунде соревнований украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA №23).
Напомним, что ранее Надаль
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