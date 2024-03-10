  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells

Теннис

На морально-волевых

Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.

В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Чехии Катерину Синякову (WTA №41).

Счет матча 2-1 (6-3; 2-6; 6-1) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок .

Это четвертая победа подряд для Свитолиной над Катериной. В следующем раунде соревнований украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA №23).

Напомним, что ранее Надаль вернулся к тренировкам.

По теме
yellow-arrow
Ястремская, Калинина и Цуренко покидают Indian Wells
yellow-arrow
Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
yellow-arrow
Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости