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Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
Соперница не выйдет на корт
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells.
Ее соперница по третьему кругу соревнований, чешка Маркета Вондрушова (WTA №7) отказалась выходить на матч. Причина такого решения неизвестна, однако на предыдущих турнирах у спортсменки были проблемы со здоровьем.
Таким образом, в четвертом круге соревнований Костюк сыграет против победительницы поединка Хаддад Мая/Павлюченкова.
Напомним, что ранее Элина Свитолина (WTA №17)
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