Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells.

Ее соперница по третьему кругу соревнований, чешка Маркета Вондрушова (WTA №7) отказалась выходить на матч. Причина такого решения неизвестна, однако на предыдущих турнирах у спортсменки были проблемы со здоровьем.

Таким образом, в четвертом круге соревнований Костюк сыграет против победительницы поединка Хаддад Мая/Павлюченкова.