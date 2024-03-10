  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells

Теннис

Соперница не выйдет на корт

Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells.

Ее соперница по третьему кругу соревнований, чешка Маркета Вондрушова (WTA №7) отказалась выходить на матч. Причина такого решения неизвестна, однако на предыдущих турнирах у спортсменки были проблемы со здоровьем.

Таким образом, в четвертом круге соревнований Костюк сыграет против победительницы поединка Хаддад Мая/Павлюченкова.

Напомним, что ранее Элина Свитолина (WTA №17) вышла в третий круг Indian Wells.

По теме
yellow-arrow
Ястремская, Калинина и Цуренко покидают Indian Wells
yellow-arrow
Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells
yellow-arrow
Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости