Финалист Уимблдона-2016 снялся с Мастерса в Майами

Финалист Уимблдона-2016, полуфиналист двух турниров серии "Большого шлема" и обладатель восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Напомним, что соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

В основной сетке его заменит австралиец Ринки Хидзиката (78-я ракетка мира).

Напомним, ранее Раонич прошёл первый круг в Индиан-Уэллсе и снялся перед матчем с датчанином Хольгером Руне.