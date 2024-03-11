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Финалист Уимблдона-2016 снялся с Мастерса в Майами

Теннис

Его заменит 78-я ракетка мира Ринки Хидзиката

Финалист Уимблдона-2016 снялся с Мастерса в Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2016, полуфиналист двух турниров серии "Большого шлема" и обладатель восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Напомним, что соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

В основной сетке его заменит австралиец Ринки Хидзиката (78-я ракетка мира).

Напомним, ранее Раонич прошёл первый круг в Индиан-Уэллсе и снялся перед матчем с датчанином Хольгером Руне.

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Милош Раонич
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