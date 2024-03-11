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Новак Джокович сумарно провел 8 лет на первой строчке рейтинга АТР
Сербский теннисист вне достижимости для своих ближайших преследователей
Фото: twitter.com
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович начинает 416-ю неделю в карьере на первом месте в рейтинге ATP. Это ровно 416 неделям или 8 годам.
Занимающий второе место по этому показателю швейцарский теннисист Роджер Федерер на первой строчке в рейтинге ATP провел 310 недель (5,9 года). Третье место у американца Пита Сампраса — 286 недель (5,5 года).
1. Новак Джокович (Сербия) — 416 недель (8 лет)
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 310 недель (5,9 года)
3. Пит Сампрас (США) — 286 недель (5,5 года)
4. Иван Лендл (Чехия) — 270 недель (5,2 года)
5. Джимми Коннорс (США) — 268 недель (5,1 года)
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209 недель (4 года)
7. Джон Макинрой (США) — 170 недель (3,3 года)
8. Бьорн Борг (Швеция) — 109 недель (2,1 года)
9. Андре Агасси (США) — 101 неделя (1,9 года)
10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 80 недель (1,5 года).
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