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Элина Свитолина уступила 23-й ракетке мира на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Украинка не смогла вырвать победу в решающем матче
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в третьем круге турнира WTA 1000 в США. В 1/16 финала она уступила Эмме Наварро.
Индиан-Уэллс, США. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Эмма Наварро (США) 1:6, 6:4, 3:6
Поединок продлился два часа.
В стартовом сете Элина Свитолина уступила 1:6, а во втором сумела отыграться со счёта 2:4 и перевести поединок в решающий сет. В решающей партии Наварро сумела прибавить и в решающем гейме сделала брейк, и завершила поединок в свою пользу.
Эмма Наварро в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
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