Элина Свитолина уступила 23-й ракетке мира на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в третьем круге турнира WTA 1000 в США. В 1/16 финала она уступила Эмме Наварро.

Индиан-Уэллс, США. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Эмма Наварро (США) 1:6, 6:4, 3:6

Поединок продлился два часа.

В стартовом сете Элина Свитолина уступила 1:6, а во втором сумела отыграться со счёта 2:4 и перевести поединок в решающий сет. В решающей партии Наварро сумела прибавить и в решающем гейме сделала брейк, и завершила поединок в свою пользу.

Эмма Наварро в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.