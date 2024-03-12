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Адвокат Халеп рассказал, сколько денег потратило ITIA на суды по делу Симоны
Международному агентству по профессиональной этике в теннисе пришлось выложить солидную сумму
Фото: Noticias del Tenis
Говард Джейкобс, адвокат двукратной чемпионки турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп, назвал предположительную сумму, которую Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) могло потратить на судебные разбирательства по допинг-делу его подопечной.
"Дело проходило очень, очень сложно. Я даже не могу представить, сколько денег они потратили на судебное сопровождение. Даже представить себе не могу.
Примерно? Я скажу, что не менее $ 2 млн, потому что у них было задействовано столько экспертов, столько адвокатов, и все они активно работали", — приводит слова Джейкобса Si.
Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил, однако после апелляции Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.
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