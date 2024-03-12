Адвокат Халеп рассказал, сколько денег потратило ITIA на суды по делу Симоны

Говард Джейкобс, адвокат двукратной чемпионки турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп, назвал предположительную сумму, которую Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) могло потратить на судебные разбирательства по допинг-делу его подопечной.

"Дело проходило очень, очень сложно. Я даже не могу представить, сколько денег они потратили на судебное сопровождение. Даже представить себе не могу.

Примерно? Я скажу, что не менее $ 2 млн, потому что у них было задействовано столько экспертов, столько адвокатов, и все они активно работали", — приводит слова Джейкобса Si.

Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил, однако после апелляции Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.