Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Циципас уступил 32-й ракетке мира, 22-летнему чеху Иржи Легечке.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Иржи Легечка — Стефанос Циципас 6:2, 6:4

Встреча Циципаса с Легечкой продлилась 1 час и 18 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Иржи семь эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Легечка сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3).