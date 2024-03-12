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Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке
Грек неожиданно уступил в матче 1/8 финала
фото - flashscore.com.ua
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/8 финала Циципас уступил 32-й ракетке мира, 22-летнему чеху Иржи Легечке.
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Иржи Легечка — Стефанос Циципас 6:2, 6:4
Встреча Циципаса с Легечкой продлилась 1 час и 18 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Иржи семь эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Индиан-Уэллса Легечка сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3).
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