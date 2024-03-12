  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке

Теннис

Грек неожиданно уступил в матче 1/8 финала

Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Циципас уступил 32-й ракетке мира, 22-летнему чеху Иржи Легечке.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Иржи Легечка — Стефанос Циципас 6:2, 6:4

Встреча Циципаса с Легечкой продлилась 1 час и 18 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Иржи семь эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Легечка сразится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3).

По теме
yellow-arrow
Адвокат Халеп рассказал, сколько денег потратило ITIA на суды по делу Симоны
yellow-arrow
Саудовская Аравия выступила с предложением объединить ATP и WTA
yellow-arrow
Новак Джокович впервые проиграл матч лаки-лузеру
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости