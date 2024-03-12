  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк победила нейтральную россиянку и впервые вышла в 1/4-ю соревнований WTA 1000
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк победила нейтральную россиянку и впервые вышла в 1/4-ю соревнований WTA 1000

Теннис

Браво, Марта!

Костюк победила нейтральную россиянку и впервые вышла в 1/4-ю соревнований WTA 1000

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000. В 1/8 финала американского Индиан-Уэллса украинка обыграла Анастасию Павлюченкову.

Костюк проводит свой лучший турнир в серии WTA 1000 – до сих пор на этом уровне украинская теннисистка никогда не преодолевала третий круг.

С Павлюченковой Марта встречалась уже в третий раз с начала года. Ранее Костюк снялась с матча в Дохе по состоянию здоровья, а позже в Сан-Диего победила по итогам трех сетов.

WTA 1000. Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Анастасия Павлюченкова (22) – Марта Костюк (Украина, 31) – 0:2 (4:6, 1:6)

Кроме Костюк украинок на турнире больше не осталось. В первом круге из соревнований выбыли Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, во втором – лидер национального рейтинга Элина Свитолина.

По теме
yellow-arrow
Индиан-Уэллс. Стефанос Циципас на пути к четвертьфиналу уступил Иржи Легечке
yellow-arrow
Адвокат Халеп рассказал, сколько денег потратило ITIA на суды по делу Симоны
yellow-arrow
Саудовская Аравия выступила с предложением объединить ATP и WTA
Марта Костюк WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости