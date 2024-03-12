Костюк победила нейтральную россиянку и впервые вышла в 1/4-ю соревнований WTA 1000

Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000. В 1/8 финала американского Индиан-Уэллса украинка обыграла Анастасию Павлюченкову.

Костюк проводит свой лучший турнир в серии WTA 1000 – до сих пор на этом уровне украинская теннисистка никогда не преодолевала третий круг.

С Павлюченковой Марта встречалась уже в третий раз с начала года. Ранее Костюк снялась с матча в Дохе по состоянию здоровья, а позже в Сан-Диего победила по итогам трех сетов.

WTA 1000. Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Анастасия Павлюченкова (22) – Марта Костюк (Украина, 31) – 0:2 (4:6, 1:6)

Кроме Костюк украинок на турнире больше не осталось. В первом круге из соревнований выбыли Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, во втором – лидер национального рейтинга Элина Свитолина.