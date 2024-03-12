Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк победила нейтральную россиянку и впервые вышла в 1/4-ю соревнований WTA 1000
Браво, Марта!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал соревнований WTA 1000. В 1/8 финала американского Индиан-Уэллса украинка обыграла Анастасию Павлюченкову.
Костюк проводит свой лучший турнир в серии WTA 1000 – до сих пор на этом уровне украинская теннисистка никогда не преодолевала третий круг.
С Павлюченковой Марта встречалась уже в третий раз с начала года. Ранее Костюк снялась с матча в Дохе по состоянию здоровья, а позже в Сан-Диего победила по итогам трех сетов.
Кроме Костюк украинок на турнире больше не осталось. В первом круге из соревнований выбыли Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, во втором – лидер национального рейтинга Элина Свитолина.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян
- “Это была любовь с первого взгляда”. Какова же она – вторая половинка Криштиану Роналду
- Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе
- Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО