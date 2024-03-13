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Карлос Алькарас одержал победу в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе
Испанец отдал сопернику 6 геймов в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
13 марта на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Венгрии Фабианом Марожаном.
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Карлос Алькарас — Фабиан Марожан 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час 16 минут. Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Венгерский теннисист выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.
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