Карлос Алькарас одержал победу в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе

13 марта на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Венгрии Фабианом Марожаном.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Карлос Алькарас — Фабиан Марожан 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час 16 минут. Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Венгерский теннисист выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.