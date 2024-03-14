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Индиан-Уэллс. Марта Костюк обыграла россиянку Потапову на пути к полуфиналу и установила личный рекорд
Невероятный матч провела украинка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
32-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла российскую теннисистку Анастасию Потапову на пути к полуфиналу турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
Анастасия Потапова — Марта Костюк 0:2 (0:6, 5:7)
Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Костюк сделала один эйс, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти. На счету Потаповой один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.
Стоит отметить, что для 21-летней украинки выход в полуфинал является рекордом на турнирах WTA 1000.
Ранее она не проходила дальше третьего круга.
За выход в финал Костюк сыграет с победительницей пары Ига Швёонтек - Каролин Возняцки.
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