ВИДЕО. Как пчеловод Ланс Дэвис спас четвертьфинальный матч в Индиан-Уэллсе

В четверг, 15 марта состоялся матч между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Уже через два гейма после начала матча пчелы начали летать по корту, из-за чего матч был остановлен.

Ланс Дэвис из компании Killer Bee Live Removal спас ситуацию. Он объяснил, что работает с пчелами с 1971 года, последние пять дней находился в теннисном саду Индиан-Уэллс, удаляя рои.

"Мой грузовик был на ремонте в Palms To Pines Automobiles в Палм-Дезерт. Я был в Палм-Спрингс с моим личным грузовиком, - рассказал Дэвис в интервью ATPTour.com. - Мне пришлось заехать в Palms To Pines Automotives и забрать свой грузовик. Они только-только начали работать, и я сказал: "У меня срочный вызов!".

Дэвис поспешил к месту проведения первого в сезоне турнира ATP Masters 1000 и быстро стал звездой шоу. Присутствующие болельщики и те, кто следил за ним со всего мира, удивлялись пчеловоду, который бесстрашно собирал пчел голыми руками.

"Это время года - сезон роения, поэтому они летают повсюду. И я просто рад быть рядом с ними, чтобы у них не было никаких инцидентов" (с).

A STAR IS BORN



Beekeeper Lance Davis is the GOAT#TennisParadise pic.twitter.com/GWnJWP66cJ