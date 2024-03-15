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ВИДЕО. Как пчеловод Ланс Дэвис спас четвертьфинальный матч в Индиан-Уэллсе
Матч был приостановлен на 2 часа
Фото: atptour.com
В четверг, 15 марта состоялся матч между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Уже через два гейма после начала матча пчелы начали летать по корту, из-за чего матч был остановлен.
Ланс Дэвис из компании Killer Bee Live Removal спас ситуацию. Он объяснил, что работает с пчелами с 1971 года, последние пять дней находился в теннисном саду Индиан-Уэллс, удаляя рои.
"Мой грузовик был на ремонте в Palms To Pines Automobiles в Палм-Дезерт. Я был в Палм-Спрингс с моим личным грузовиком, - рассказал Дэвис в интервью ATPTour.com. - Мне пришлось заехать в Palms To Pines Automotives и забрать свой грузовик. Они только-только начали работать, и я сказал: "У меня срочный вызов!".
Дэвис поспешил к месту проведения первого в сезоне турнира ATP Masters 1000 и быстро стал звездой шоу. Присутствующие болельщики и те, кто следил за ним со всего мира, удивлялись пчеловоду, который бесстрашно собирал пчел голыми руками.
"Я принес все свое оборудование, а они были на паучьей камере, поэтому они просто перевернули паучью камеру. Я настроил свое оборудование и пылесосом затянул пчел в клетку для отлова живых пчел, - рассказал Дэвис. - Затем я могу их извлечь... и выпустить в один из моих ульев, которые у меня есть. Они настроены именно для этого. Они приспособлены именно для этого.
"Это время года - сезон роения, поэтому они летают повсюду. И я просто рад быть рядом с ними, чтобы у них не было никаких инцидентов" (с).
A STAR IS BORN— Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2024
Beekeeper Lance Davis is the GOAT#TennisParadise pic.twitter.com/GWnJWP66cJ
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