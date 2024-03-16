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Саккари в тяжелом матче за финал Indian Wells победила Гауфф
Матч был конкурентным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA №9) вышла в финал турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells.
В полуфинальном поединке она одолела третью ракетку планеты Коко Гауфф. Счет матча 2-1 (6-4; 6-7; 6-2) в пользу Саккари, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 12 использованных брейков, 11 из 14 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .
Для Марии этот финал станет третьим на турнирах серии WTA1000. В 2023 году греческая спортсменка победила в Гвадалахаре, а в 2022 году в финале Indian Wells уступила Иге Свентек (WTA №1), которая станет соперницей Саккари в решающем поединке и в этом году.
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