Костюк не смогла навязать борьбу Свентек в полуфинале Indian Wells

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №31) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. В борьбе за финал соревнований наша спортсменка уступила первой ракетке планеты Иге Свентек.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу полячки. Поединок длился 1 час 5 минут, на счету Марты 2 подачи на вылет, 3 выигранных очка подряд, 1 из 6 отыгранный брейк и 4 двойные ошибки.

Этот полуфинал позволит Костюк установить персональный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира – в понедельник Марта поднимется на 26-ю позицию. Свентек сыграет свой 23-й финал на турнирах серии WTA, сегодня в активе польки 18 титулов.

В 2022 году Ига уже становилась чемпионкой Indian Wells.