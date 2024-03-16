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Костюк не смогла навязать борьбу Свентек в полуфинале Indian Wells
Украинка проиграла без шансов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №31) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. В борьбе за финал соревнований наша спортсменка уступила первой ракетке планеты Иге Свентек.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу полячки. Поединок длился 1 час 5 минут, на счету Марты 2 подачи на вылет, 3 выигранных очка подряд, 1 из 6 отыгранный брейк и 4 двойные ошибки.
Этот полуфинал позволит Костюк установить персональный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира – в понедельник Марта поднимется на 26-ю позицию. Свентек сыграет свой 23-й финал на турнирах серии WTA, сегодня в активе польки 18 титулов.
В 2022 году Ига уже становилась чемпионкой Indian Wells.
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