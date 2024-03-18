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WTA. Свитолина сохранила 17-ю строчку в рейтинге, Костюк все ближе к топ-20
Обновленный рейтинг WTA
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина осталась на 17-й строчке.
Марта Костюк обновила свой личный рекорд на турнире BNP Paribas Open и теперь занимает 26-ю строчку мирового рейтинга.
Даяна Ястремская и Ангелина Калинина потеряли свои места и теперь занимают - 33-е место (-2) и 36-е место (-1) соответственно. Леся Цуренко также не смогла улучшить свои результаты 40-е место (-3).
В свою очередь Дарья Снигур поднялась на 132-е место (+3), благодаря выходу в финал на турнире ITF W75 в Чехии, а Юлия Стародубцева потеряла 7 строчек (136-е место).
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