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WTA. Свитолина сохранила 17-ю строчку в рейтинге, Костюк все ближе к топ-20

Теннис

Обновленный рейтинг WTA

WTA. Свитолина сохранила 17-ю строчку в рейтинге, Костюк все ближе к топ-20

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина осталась на 17-й строчке.

Марта Костюк обновила свой личный рекорд на турнире BNP Paribas Open и теперь занимает 26-ю строчку мирового рейтинга.

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина потеряли свои места и теперь занимают - 33-е место (-2) и 36-е место (-1) соответственно. Леся Цуренко также не смогла улучшить свои результаты 40-е место (-3).

В свою очередь Дарья Снигур поднялась на 132-е место (+3), благодаря выходу в финал на турнире ITF W75 в Чехии, а Юлия Стародубцева потеряла 7 строчек (136-е место).

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