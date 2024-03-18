ФОТО. Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри

Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о Леброне Джеймсе и Стефене Карри.

Ранее Джокович посетил матч регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз", за которые выступают Джеймс и Карри.

"Удивительно видеть величие на площадке и за её пределами. Выступление Короля Леброна и Стефа было выдающимся. Как же здорово, что они всё ещё показывают такую сильную игру в своём возрасте. Желаю обоим этим суперзвёздам удачи. Величайшие спортсмены всех времён. "Лейкерс", спасибо за гостеприимство несколько недель назад и прошлой ночью. Не могу дождаться, когда вернусь", — написал Джокович.