Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри
Серб подарил Карри ракетку, в обмен на майку баскетболиста
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о Леброне Джеймсе и Стефене Карри.
Ранее Джокович посетил матч регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз", за которые выступают Джеймс и Карри.
"Удивительно видеть величие на площадке и за её пределами. Выступление Короля Леброна и Стефа было выдающимся. Как же здорово, что они всё ещё показывают такую сильную игру в своём возрасте. Желаю обоим этим суперзвёздам удачи. Величайшие спортсмены всех времён. "Лейкерс", спасибо за гостеприимство несколько недель назад и прошлой ночью. Не могу дождаться, когда вернусь", — написал Джокович.
Популярное сейчас
- Путин угрожает создать санитарную зону на границе с Украиной и пообещал продолжить войну
- Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
- Верес вырывается из зоны прямого вылета и третье поражение Черноморца подряд. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Карлос Алькарас назвал лучшего игрока на данный момент
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир