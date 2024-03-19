Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с Мастерса в Майами

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану не выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, что турнир пройдет с 19 по 30 марта.

Причиной снятия 21-летней спортсменки стала травма поясницы.

Напомним, Радукану выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и дошла до третьего круга соревнований.

Действующей победительницей турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.