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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с Мастерса в Майами
Турнир стартует 19 марта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану не выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, что турнир пройдет с 19 по 30 марта.
Причиной снятия 21-летней спортсменки стала травма поясницы.
Напомним, Радукану выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и дошла до третьего круга соревнований.
Действующей победительницей турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.
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