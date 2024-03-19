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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с Мастерса в Майами

Теннис

Турнир стартует 19 марта

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с Мастерса в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану не выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, что турнир пройдет с 19 по 30 марта.

Причиной снятия 21-летней спортсменки стала травма поясницы.

Напомним, Радукану выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и дошла до третьего круга соревнований.

Действующей победительницей турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.

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Эмма Радукану
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