Симона Халеп рассказала, что могла завершить карьеру

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров серии "Большого шлема", румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции после матча с Паулой Бадосой, который она проиграла со счётом 6:1, 4:6, 3:6, рассказала, что могла завершить карьеру.

- Когда вас наказали на четыре года, вы подумали о завершении карьеры?

— Да, я говорила об этом. Четыре года — это очень много, ведь я уже не очень молода. Так что я собиралась заканчивать карьеру, но я рада, что этого не случилось.

— Что было самым тяжёлым за эти 18 месяцев? Тяжело ли было продолжать верить, что справедливость восстановится и всё плохое уйдёт?

– Мои родители всегда учили меня, как бы это ни звучало на английском: добро всегда побеждает зло. Я очень верила, с первого и до последнего дня, что правда восторжествует. Я знаю, что я чистая и не делала ничего плохого. Так что невозможно нести ответственность за то, что я не совершала.

– А что было самой низшей точкой для вас?

– Когда мне дали четыре года. Четыре года за то, чего я не делала. Это решение меня сильно сломало.