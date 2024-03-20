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21-я ракетка мира Барбора Крейчикова снялась с турнира в Майами
Теннисистка заболела и не может принять участие в турнире
фото - rolandgarros.com
21-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова не выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
Крейчикова (18-я сеянная) пропустит соревнования из-за болезни. Вместо чешской спортсменки на турнире в Майами выступит бельгийская теннисистка Гретье Миннен, занимающая 79-е место в рейтинге WTA.
Во втором круге соревнований Миннен сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко.
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