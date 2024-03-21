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Наоми Осака пробилась во второй круг турнира в Майами
Японская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
Фото: Forbes
21 марта, прошёл матч первого круга тернира в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (51-я ракетка).
Майами. Первый круг
Наоми Осака — Элизабетто Коччаретто 6:3, 6:4
Матч продолжался 1 час 18 минут. На счету Осаки пять подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Коччаретто сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Осаки будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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