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Энди Маррей в трехсетовом матче одержал победу над Маттео Берреттини на старте турнира в Майами

Теннис

Британец добыл волевую победу

Энди Маррей в трехсетовом матче одержал победу над Маттео Берреттини на старте турнира в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21 марта, на турнире серии "Мастерс" в Майами (США) состоялся матч первого круга между 142-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Берреттини и представителем Великобритании, 62-й ракеткой Энди Марреем.

Майами. Первый круг

Энди Маррей — Маттео Берреттини 4:6, 6:3, 6:4

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Маррей подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

Теперь британцу предстоит сыграть с аргентинцем, 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри.

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Энди Маррей Маттео Берреттини
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