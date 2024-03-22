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Марта Костюк снялась с Мастерса в Майами
Украинка не сыграет во втором круге соревнований
фото - Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Мастерсе в Соединённых Штатах.
Причиной отказа от участия в соревнованиях стала болезнь. Во втором круге Костюк должна была встретиться с Аранчей Рус из Нидерландов.
Теперь же её заменит "лаки лузер" Осеан Додан из Франции.
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Напомним, что на предыдущих соревнованиях в Дохе Марта не смогла доиграть матч, отказавшись от продолжения борьбы.
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