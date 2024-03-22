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Марта Костюк снялась с Мастерса в Майами

Теннис
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Украинка не сыграет во втором круге соревнований

Марта Костюк снялась с Мастерса в Майами

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Мастерсе в Соединённых Штатах.

Причиной отказа от участия в соревнованиях стала болезнь. Во втором круге Костюк должна была встретиться с Аранчей Рус из Нидерландов.

Теперь же её заменит "лаки лузер" Осеан Додан из Франции.

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Напомним, что на предыдущих соревнованиях в Дохе Марта не смогла доиграть матч, отказавшись от продолжения борьбы.

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