Марта Костюк снялась с Мастерса в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Мастерсе в Соединённых Штатах.

Причиной отказа от участия в соревнованиях стала болезнь. Во втором круге Костюк должна была встретиться с Аранчей Рус из Нидерландов.

Теперь же её заменит "лаки лузер" Осеан Додан из Франции.

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Напомним, что на предыдущих соревнованиях в Дохе Марта не смогла доиграть матч, отказавшись от продолжения борьбы.