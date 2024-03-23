Костюк: Мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) прокомментировала отказ участвовать в турнире серии WTA1000 в американском Майами.

– Сегодня стало известно, что, к сожалению, ты не сыграешь в Майами, а раньше мы узнали, что не увидим тебя в составе сборной на матче с Румынией. Что привело к этому?

– Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно из того, что я заболела еще раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, уехать домой и набраться сил на грунтовый сезон.

Я заболела сначала после Австралии – у меня было какое-то отравление, даже не знаю, что это была инфекция или бактерия какая-то. Потом я очень заболела в Дохе и пропустила ее и Дубай. Затем отыграла два турнира и снова сейчас заболела достаточно сильно. У меня уже третий день очень тяжело сбивающаяся температура и очень сильные боли в теле.

Поэтому я просто понимаю, что даже с этими дождями, которые сейчас будут здесь в Майами последующие два дня, я все равно не смогу восстановиться нормально. Так что думаю, мне нет смысла здесь сидеть и тратить время, которое я могу потратить на восстановление дома. К сожалению, пропускаю этот турнир, но надеюсь, что в целом сезон будет успешным и здоровым – сказала Костюк.