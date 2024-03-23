  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк: Мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк: Мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил

Теннис
Обновлено

Удачи

Костюк: Мне просто хочется отдохнуть, поехать домой и набраться сил

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) прокомментировала отказ участвовать в турнире серии WTA1000 в американском Майами.

– Сегодня стало известно, что, к сожалению, ты не сыграешь в Майами, а раньше мы узнали, что не увидим тебя в составе сборной на матче с Румынией. Что привело к этому?

– Я провела уже очень большое количество матчей, и я очень устала. Особенно это видно из того, что я заболела еще раз в этом году. Сейчас мне просто хочется отдохнуть, уехать домой и набраться сил на грунтовый сезон.

Я заболела сначала после Австралии – у меня было какое-то отравление, даже не знаю, что это была инфекция или бактерия какая-то. Потом я очень заболела в Дохе и пропустила ее и Дубай. Затем отыграла два турнира и снова сейчас заболела достаточно сильно. У меня уже третий день очень тяжело сбивающаяся температура и очень сильные боли в теле.

Поэтому я просто понимаю, что даже с этими дождями, которые сейчас будут здесь в Майами последующие два дня, я все равно не смогу восстановиться нормально. Так что думаю, мне нет смысла здесь сидеть и тратить время, которое я могу потратить на восстановление дома. К сожалению, пропускаю этот турнир, но надеюсь, что в целом сезон будет успешным и здоровым – сказала Костюк.

По теме
yellow-arrow
Сачко о травме: На прошлой неделе пытался играть в теннис, но снова начал чувствовать боль
yellow-arrow
Матчи Свитолиной и Ястремской в Майами перенесены, известно новое время
yellow-arrow
Монфис – о Свитолиной: Она очень сильна ментально и физически
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости