Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео

Вторая ракетка мира, нейтральная Арина Сабаленко понеслась нецензурной бранью во время поединка 1/16 финала турнира серии WTA1000 в американском Майами против украинки Ангелины Калининой (WTA №36).

После одного из неудачных розыгрышей Сабаленко выбила мяч за пределы корта и публично выругалась. Рефери сделала замечание "нейтралке", однако та, вместо адекватной реакции или прощения публично послала судью на три буквы.

Видео инцидента: