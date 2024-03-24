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Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео

Теннис

Чердак, чердак, тю-тю, тю-тю

Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, нейтральная Арина Сабаленко понеслась нецензурной бранью во время поединка 1/16 финала турнира серии WTA1000 в американском Майами против украинки Ангелины Калининой (WTA №36).

После одного из неудачных розыгрышей Сабаленко выбила мяч за пределы корта и публично выругалась. Рефери сделала замечание "нейтралке", однако та, вместо адекватной реакции или прощения публично послала судью на три буквы.

Видео инцидента:

Напомним, что ранее Свитолина и Ястремская покинули Майами.

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Ангелина Калинина Арина Сабаленка
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.03.2024 в 11:54
И что ?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
24.03.2024 в 11:54
И что ?
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SSFC (Белозерье)
24.03.2024 в 12:01
І нічого...рефері пішла туди куди їй тявкнули щей підлизавши вареника сабалєнці...бо за такі слова відразу повинен бути бан на турнірі!
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