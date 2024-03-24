Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
Чердак, чердак, тю-тю, тю-тю
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, нейтральная Арина Сабаленко понеслась нецензурной бранью во время поединка 1/16 финала турнира серии WTA1000 в американском Майами
После одного из неудачных розыгрышей Сабаленко выбила мяч за пределы корта и публично выругалась. Рефери сделала замечание "нейтралке", однако та, вместо адекватной реакции или прощения публично послала судью на три буквы.
Видео инцидента:
Напомним, что ранее Свитолина и Ястремская
Популярное сейчас
- Ястремская и Свитолина покидают розыгрыш тысячника в Майами
- Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами
- ТМ. Франция — Германия 0:2. Хозяева Евро играют мускулами
- Матчи Свитолиной и Ястремской в Майами перенесены, известно новое время
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Комментарии 2