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Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Теннис

Польская теннисистка совершила невероятный камбек

Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Фото: WTA Tennis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв в трёхсетовом матче представительницу Чехии Линду Носкову.

Майами. Третий круг

Ига Швёнтек — Линда Носкова 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Носковой семь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Швёнтек встретится с Екатериной Александровой. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

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