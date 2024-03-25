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Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Польская теннисистка совершила невероятный камбек
Фото: WTA Tennis
Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв в трёхсетовом матче представительницу Чехии Линду Носкову.
Майами. Третий круг
Ига Швёнтек — Линда Носкова 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. За это время Швёнтек сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Носковой семь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Швёнтек встретится с Екатериной Александровой. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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