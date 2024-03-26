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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская на пути к полуфиналу покидают парный турнир в Майами
Украинские теннисистки выиграли стартовый сет, но уступили в следующих
26 марта состоялся матч парного турнира в Майами, в котором Ангелина Калинина и Даяна Ястремская боролись за выход в полуфинал. Украинские теннисистки не смогли обыграть Эйшу Мухамед и Алишу Паркс.
Майами, США. Четвертьфинал
Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) - Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США) 7:5, 3:6, 6-10
Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время украинский дуэт сделал 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейкпоинта.
Стоит отметить, что для Калининой и Ястремской этот турнир стал первым совместным.
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