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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская на пути к полуфиналу покидают парный турнир в Майами

Теннис

Украинские теннисистки выиграли стартовый сет, но уступили в следующих

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская на пути к полуфиналу покидают парный турнир в Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26 марта состоялся матч парного турнира в Майами, в котором Ангелина Калинина и Даяна Ястремская боролись за выход в полуфинал. Украинские теннисистки не смогли обыграть Эйшу Мухамед и Алишу Паркс.

Майами, США. Четвертьфинал

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) - Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США) 7:5, 3:6, 6-10

Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время украинский дуэт сделал 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейкпоинта.

Стоит отметить, что для Калининой и Ястремской этот турнир стал первым совместным.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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