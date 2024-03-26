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Юлия Стародубцева потерпела третье поражение подряд и покинула турнир WTA 125 в Мексике

Теннис

Украинская теннисистка завершает выступление на турнире

Юлия Стародубцева потерпела третье поражение подряд и покинула турнир WTA 125 в Мексике

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26 марта состоялся матч грунтового турнира WTA 125 в Мексике, в котором Юлия Стародубцева потерпела поражение. В матче первого круга она не смогла обыграть Франческу Джонс с Великобритании.

Сан-Луис-Потоси, Мексика. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Франческа Джонс (Великобритания) 5:7, 4:6

Матч продлился 1 час и 53 минуты. За это время украинка сделала 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейкпоинтов.

Для Стародубцевой это поражение стало третьим подряд. Ранее она потерпела поражение на старте квалификации турнира WTA 250 в Остине, а далеее не смогла преодолеть отборочный этап на турнир WTA 125 в Чарльстоне.

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