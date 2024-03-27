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Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал турнира в Майами

Теннис

Испанец одержал уверенную победу

Карлос Алькарас пробился в четвертьфинал турнира в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 марта прошёл матч четвёртого круга турнира серии "Мастерс" в Майами между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 24-й ракеткой из Италии Лоренцо Музетти.

Майами. Четвертый круг

Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час 25 минут. Алькарас отметился тремя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Музетти сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Алькарас в четвертьфинале "Мастерса" сыграет с 12-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Напомним, что турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.

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Карлос Алькарас
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