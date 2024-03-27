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Определились все участники 1/4 финала турнира ATP 1000 в Майами
Первый матч состоится 27 марта
На турнире ATP категории "Мастерс" в американском Майами определились все участники четвертьфиналов. Матчи состоятся в ночь с 27 на 28 и с 28 на 29 марта.
В первом матче 1/4 финала встретятся 60-ракетка мира Томаш Махач из Чехии и третий в мировой классификации итальянец Янник Синнер, посеянный под вторым номером.
Во второй паре четвертьфиналистов сойдутся чилиец Николас Харри (23-й в мировом рейтинге, 22-й посев на турнире) и теннисист без флага Даниил Медведев.
В третьем четвертьфинале сыграют первый сеяный в Майами вторая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании и болгарин Григор Димитров (12-й в рейтинге ATP, 11-й посев).
Последней парой 1/4 финала станет 57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии и пятый в мировой рейтинге Александр Зверев из Германии.
Майами. 1/4 финала
Томаш Махач — Янник Синнер
Николас Харри — Даниил Медведев
Карлос Алькарас — Григор Димитров
Фабиан Марожан — Александр Зверев
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