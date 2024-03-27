Определились все участники 1/4 финала турнира ATP 1000 в Майами

На турнире ATP категории "Мастерс" в американском Майами определились все участники четвертьфиналов. Матчи состоятся в ночь с 27 на 28 и с 28 на 29 марта.

В первом матче 1/4 финала встретятся 60-ракетка мира Томаш Махач из Чехии и третий в мировой классификации итальянец Янник Синнер, посеянный под вторым номером.

Во второй паре четвертьфиналистов сойдутся чилиец Николас Харри (23-й в мировом рейтинге, 22-й посев на турнире) и теннисист без флага Даниил Медведев.

В третьем четвертьфинале сыграют первый сеяный в Майами вторая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании и болгарин Григор Димитров (12-й в рейтинге ATP, 11-й посев).

Последней парой 1/4 финала станет 57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии и пятый в мировой рейтинге Александр Зверев из Германии.

Майами. 1/4 финала

Томаш Махач — Янник Синнер

Николас Харри — Даниил Медведев

Карлос Алькарас — Григор Димитров

Фабиан Марожан — Александр Зверев